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  2. За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега

За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега

За день в столице очищают около двух сотен кровель от наледи и снега, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».

Фото: БЕЛТА

В работах задействованы 136 специалистов и 19 автовышек. В первую очередь образованию наледи подвержены дома со скатными крышами. Таких на обслуживании столичных предприятий ЖКХ насчитывается более 1,8 тыс.

– При выпадении обильных осадков в виде снега особое внимание уделяется мониторингу кровель жилых домов на наличие снежных шапок, наледи и сосулек. Специалисты обслуживающих организаций ежедневно контролируют это, принимают меры по ограждению опасной зоны в местах возможного схождения снега, падения сосулек и занимаются очисткой кровли. От снега и льда очищаются и плоские кровли, чтобы избежать нагрузки на строительные конструкции, – рассказала заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП "ЖКХ Заводского района Минска" Кристина Латышева. 

Специалисты проводят работы и на парапетах, козырьках балконов и других выступающих конструкциях зданий. 
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