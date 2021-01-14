За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега

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БЕЛТА

В работах задействованы 136 специалистов и 19 автовышек. В первую очередь образованию наледи подвержены дома со скатными крышами. Таких на обслуживании столичных предприятий ЖКХ насчитывается более 1,8 тыс.– рассказалаСпециалисты проводят работы и на парапетах, козырьках балконов и других выступающих конструкциях зданий.