За сутки в лесах Брестской и Минской областей потерялись 4 человека

25 августа в 20:10 поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Гневчицы Ивановского района пропал гражданин 1951 года рождения. Пенсионера нашли сегодня рано утром. Мужчина был доставлен в медучреждение с общим переохлаждением организма.В лесу возле деревни Прудок Борисовского района 25 августа потерялись мужчина 1952 года рождения, его супруга 1953 года рождения и их внук 2015 года рождения. Об этом стало известно в 21:00. Спасатели нашли их в 21:53. В медицинской помощи никто не нуждался.