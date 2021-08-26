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  2. За сутки в лесах Брестской и Минской областей потерялись 4 человека

За сутки в лесах Брестской и Минской областей потерялись 4 человека

За сутки в лесах Брестчины и Могилевщины потерялись 4 человека. Об этом информирует пресс-служба МЧС.

25 августа в 20:10 поступило сообщение о том, что в лесном массиве около деревни Гневчицы Ивановского района пропал гражданин 1951 года рождения. Пенсионера нашли сегодня рано утром. Мужчина был доставлен в медучреждение с общим переохлаждением организма. 

В лесу возле деревни Прудок Борисовского района 25 августа потерялись мужчина 1952 года рождения, его супруга 1953 года рождения и их внук 2015 года рождения. Об этом стало известно в 21:00. Спасатели нашли их в 21:53. В медицинской помощи никто не нуждался. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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