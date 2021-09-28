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  2. За сутки в лесах Беларуси заблудились 5 человек

За сутки в лесах Беларуси заблудились 5 человек

За минувшие сутки спасателям поступили сообщения о пятерых заблудившихся в лесу. Такая информация опубликована на сайте МЧС.


Согласно оперативным данным, с 6:00 27 сентября до 6:00 28-го сотрудники МЧС получили сообщения о пяти заблудившихся гражданах в лесах на территории пяти районов Гомельской, Минской и Могилевской областей. В поисково-спасательных работах участвовали 79 человек, в том числе 38 спасателей. Также было задействовано 26 единиц техники, включая 15 единиц техники МЧС.

В настоящее время найдены три человека. Поиски еще двух граждан в Минском районе и в Могилеве продолжаются.
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Фото: Андрей САЗОНОВ
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