За сутки в лесах Беларуси заблудились 5 человек

Согласно оперативным данным, с 6:00 27 сентября до 6:00 28-го сотрудники МЧС получили сообщения о пяти заблудившихся гражданах в лесах на территории пяти районов Гомельской, Минской и Могилевской областей. В поисково-спасательных работах участвовали 79 человек, в том числе 38 спасателей. Также было задействовано 26 единиц техники, включая 15 единиц техники МЧС.В настоящее время найдены три человека. Поиски еще двух граждан в Минском районе и в Могилеве продолжаются.