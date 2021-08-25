За сутки в лесах Беларуси потерялись пять человек, среди них один ребенок

Первое обращение спасателям поступило 24 августа в 8:12. В лесу около агрогородка Велута Лунинецкого района пропал мальчик 2008 года рождения. Ребенка нашли в 10:50. Подростка доставили в медучреждение с общим переохлаждением организма.В 14:45 того же дня спасателям стало известно о заблудившихся в лесном массиве вблизи хутора Красный Брод Бобруйского района двух женщинах 1977 года рождения. Их обнаружили в 16:17. Медпомощь спасенным не требовалась.Еще одно сообщение о заблудившемся в лесу человеке поступило в 15:07. Около деревни Мачулище Каменецкого района потерялась гражданка 1975 года рождения. Поиски закончились в 16:47. В помощи медиков женщина не нуждалась.С 23:02 24 августа до 00:51 25 августа спасатели занимались поиском мужчины 1973 года рождения, заблудившегося в лесном массиве возле деревни Сухая Гора Логойского района. Помощь медиков не потребовалась.