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  2. За сутки в лесах Беларуси потерялись пять человек, среди них один ребенок

За сутки в лесах Беларуси потерялись пять человек, среди них один ребенок

За минувшие сутки в лесах страны были найдены пятеро потерявшихся человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Первое обращение спасателям поступило 24 августа в 8:12. В лесу около агрогородка Велута Лунинецкого района пропал мальчик 2008 года рождения. Ребенка нашли в 10:50. Подростка доставили в медучреждение с общим переохлаждением организма.

В 14:45 того же дня спасателям стало известно о заблудившихся в лесном массиве вблизи хутора Красный Брод Бобруйского района двух женщинах 1977 года рождения. Их обнаружили в 16:17. Медпомощь спасенным не требовалась. 

Еще одно сообщение о заблудившемся в лесу человеке поступило в 15:07. Около деревни Мачулище Каменецкого района потерялась гражданка 1975 года рождения. Поиски закончились в 16:47. В помощи медиков женщина не нуждалась.

С 23:02 24 августа до 00:51 25 августа спасатели занимались поиском мужчины 1973 года рождения, заблудившегося в лесном массиве возле деревни Сухая Гора Логойского района. Помощь медиков не потребовалась. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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