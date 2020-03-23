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  2. За сутки в Китае выявлено 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

За сутки в Китае выявлено 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

В Китае продолжают улучшаться ситуация с распространением коронавируса. За последние сутки здесь вновь зафиксированы только ввозные случаи инфицирования – всего 39. Выздоровели за прошедшие сутки 459 человек, девять скончались. Такие данные приводит Госкомитет по делам здравоохранения КНР.


Всего с начала эпидемии новым коронавирусом в КНР заразились 81 093 человека, 3 270 умерли, 72 703 выздоровели.

На провинцию Хубэй приходится 67 800 инфицированных (50 005 в Ухане), 3 153 умерших (2 517 в Ухане), 59 879 выздоровевших, передает ТАСС.

  Более 10,7 тыс. человек находятся сейчас в Китае под медицинским наблюдением как потенциальные носители вируса.

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Фото: РЕЙТЕР
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