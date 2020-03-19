За сутки в Китае не выявили ни одного заражения коронавирусом, все новые инфицированные приехали из-за рубежа

За последние сутки на территории материкового Китая не выявили ни одного случая заражения коронавирусом, 34 новых случая ввозные из-за границы. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР.

China Daily/REUTERS



Таким образом, общее число завезенных случаев заражения достигло 189.

За последние сутки в Китае зарегистрировано восемь летальных исходов, выздоровели и выписаны из больниц 819 человек.

С начала эпидемии заразились 80 928 человек, пишет РИА Новости, сейчас болеют 7263 (2314 человек в тяжелом состоянии), выздоровели 70 420 человек, 3245 умерли.

В провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, откуда началось распространение инфекции, за минувшие сутки не выявили ни одного случая заражения. Из медучреждений были выписаны 795 человек, скончались 8 пациентов (6 в Ухане).

Провинция Хубэй больше всего пострадала от вспышки коронавируса. С начала эпидемии здесь заразились 67 800 человек, скончались 3130.