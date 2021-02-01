За сутки в стране зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19, выписаны 678. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Фото из архива БЕЛТА
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 249 295 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 236 516 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1728 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9554 теста. Всего в стране проведено 4 482 299 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 959 пациентов с COVID-19, выписаны 678
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