За сутки в Беларуси зарегистрированы 953 пациента с COVID-19, выписаны 652

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 386 978 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 377 105 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2780 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 10 102 теста. Всего в стране проведено 6 221 882 теста.