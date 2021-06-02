За сутки в Беларуси зарегистрированы 915 пациентов с COVID-19, выписаны 1250

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 395 990 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 387 338 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2871 пациент с выявленным коронавирусом.За минувшие сутки выполнено 17 636 тестов. Всего в стране их проведено 6 361 136.Более 542,3 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 297,1 тыс. прошли полный курс вакцинации.