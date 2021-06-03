За сутки в Беларуси зарегистрированы 879 пациентов с COVID-19, выписаны 1294

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БЕЛТА

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 396 869 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 388 632 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 17 076 тестов. Всего в стране проведено 6 378 212 тестов.