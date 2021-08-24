За сутки в Беларуси зарегистрированы 860 пациентов с COVID-19, выписаны 727 человек

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 471 495 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 465 027 пациентов, у которых ранее подтвердился этот диагноз.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны 3701 пациент с выявленной инфекцией скончался.За прошлые сутки специалисты провели 5786 тестов. Всего в стране сделано 7 679 920 тестов.Более 1,57 миллиона белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,28 миллиона человек прошли полный курс вакцинации.