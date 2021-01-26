За сутки в Беларуси зарегистрированы 847 пациентов с COVID-19, выписаны 754 человека

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 239 482 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 224 925 пациентов, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончались 1668 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты сделали 8436 тестов. Всего в стране выполнен 4 383 701 тест.