За сутки в Беларуси зарегистрированы 840 пациентов с COVID-19, выписаны 764

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 387 818 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 377 869 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2791 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 8169 тестов. Всего в стране проведен 6 230 051 тест.