За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 372 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 806 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 7207 тестов. Всего в стране проведено 6 036 143 теста.