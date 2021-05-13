За сутки в стране зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 372 242 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 362 806 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2671 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 7207 тестов. Всего в стране проведено 6 036 143 теста.
Опубликовано:
998
За сутки в Беларуси зарегистрированы 837 пациентов с COVID-19, выписаны 694
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter