За сутки в нашей стране зарегистрированы 834 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 1035 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 853 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 394 272 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны скончались 2939 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 18 612 тестов. Всего в стране выполнено 6 466 165 тестов.
Опубликовано:
1100
За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: