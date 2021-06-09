За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 1035

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 401 853 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 394 272 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончались 2939 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 18 612 тестов. Всего в стране выполнено 6 466 165 тестов.