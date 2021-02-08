За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526. Такая статистика размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Фото из архива БЕЛТА
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 259 499 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 703 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9328 тестов. Всего в стране проведено 4 586 633 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526
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