За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526

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БЕЛТА

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 259 499 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 247 703 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1792 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 9328 тестов. Всего в стране проведено 4 586 633 теста.