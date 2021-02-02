За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662

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БЕЛТА

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 249 тыс. 994 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 237 тыс. 178 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 737 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 6 тыс. 522 теста. Всего в стране проведено 4 млн. 488 тыс. 821 тест.