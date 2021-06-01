За сутки в Беларуси зарегистрированы 636 пациентов с COVID-19, выписаны 706

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 395 075 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 386 088 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 8068 тестов. Всего в стране проведено 6 343 500 тестов.