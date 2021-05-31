За сутки в нашей стране зарегистрированы 632 пациента с коронавирусом, выписаны 449 пациентов, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 394 439 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 385 382 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны скончался 2851 пациент с COVID-19.
За минувшие сутки специалисты сделали 11 760 тестов. Всего в стране выполнено 6 335 432 теста.
Более 525 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 296 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449 человек
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