За сутки в Беларуси зарегистрированы 632 пациента с COVID-19, выписаны 449 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 394 439 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 385 382 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончался 2851 пациент с COVID-19.За минувшие сутки специалисты сделали 11 760 тестов. Всего в стране выполнено 6 335 432 теста.Более 525 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 296 тысяч человек прошли полный курс вакцинации.