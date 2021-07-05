За сутки в Беларуси зарегистрированы 614 пациентов с COVID-19, выписаны 488

Согласно данным ведомства, всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 421 964 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели за это время 414 948 пациентов, умерли 3194 человека с выявленным COVID-19.За минувшие сутки выполнено 9234 теста. Всего в стране проведено 6 875 575 тестов.Кроме того, в Минздраве поделились статистикой прививочной кампании. Отмечается, что более 980,8 тысячи белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 652,6 тысячи прошли полный курс вакцинации.