За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 401 019 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 393 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 9130 тестов. Всего в стране проведено 6 447 553 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 493
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