За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 400 422 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 392 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 10 593 теста. Всего в стране проведено 6 438 423 теста.Более 619 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 329,3 тысячи прошли полный курс вакцинации.