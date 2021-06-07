За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378. Такой статистикой поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 400 422 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 392 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 10 593 теста. Всего в стране проведено 6 438 423 теста.
Более 619 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 329,3 тысячи прошли полный курс вакцинации.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.