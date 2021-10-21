За сутки в Беларуси зарегистрированы 2097 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2315 человек

Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси были зарегистрированы 580 029 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 552 415 человек, у которых подтвердился этот диагноз.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 4466 пациентов с COVID-19.За минувшие сутки специалисты провели 38 789 тестов. Всего в стране выполнено 9 252 143 теста.