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  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2097 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2315 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2097 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2315 человек

За сутки в нашей стране зарегистрированы 2097 пациентов с COVID-19, выписаны 2315 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии коронавируса в Беларуси были зарегистрированы 580 029 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 552 415 человек, у которых подтвердился этот диагноз. 

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 4466 пациентов с COVID-19.

За минувшие сутки специалисты провели 38 789 тестов. Всего в стране выполнено 9 252 143 теста.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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