За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с коронавирусом

За все время в стране диагноз COVID-19 поставили 538 086 пациентам. Вылечились 518 715 человек, которые ранее получили положительный тест на коронавирус.Кроме того, за все период распространения COVID-19 в республике инфекция унесла жизни 4143 пациентов.За прошедшие 24 часа в Беларуси проведено 36 760 тестов. Всего в стране выполнено 8 499 330 тестов.По меньшей мере 2 129 000 человек получили первую прививку против коронавирусной инфекции, как минимум 1 610 000 прошли полный курс вакцинации.