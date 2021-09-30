Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с коронавирусом

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 1989 человек, выписаны 1390 пациентов. Такие данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране диагноз COVID-19 поставили 538 086 пациентам. Вылечились 518 715 человек, которые ранее получили положительный тест на коронавирус.

Кроме того, за все период распространения COVID-19 в республике инфекция унесла жизни 4143 пациентов.

За прошедшие 24 часа в Беларуси проведено 36 760 тестов. Всего в стране выполнено 8 499 330 тестов.

По меньшей мере 2 129 000 человек получили первую прививку против коронавирусной инфекции, как минимум 1 610 000 прошли полный курс вакцинации.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы