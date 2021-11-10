За сутки в Беларуси зарегистрированы 1989 пациентов с COVID-19

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 619 708 человек с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 596 590 пациентов, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения инфекции на территории страны скончались 4789 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки проведено 46 495 тестов. Всего в стране специалисты выполнили 9 921 361 тест.Более 3 095 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 392 000 прошли полный курс вакцинации.