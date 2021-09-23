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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1973 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Беларуси диагноз COVID-19 поставили 1973 пациентам, выписаны 1523. Новые данные опубликованы в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


За все время в стране положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 524 248 человек. Вылечились 508 936 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.

Также за весь период коронавирус в республике унес жизни 4054 пациентов.

За последние 24 часа проведено 30 807 тестов. Всего в Беларуси выполнено 8 300 660 тестов.

По меньшей мере 1 942 000 человек получили первую прививку против коронавирусной инфекции, из них как минимум 1 548 000 человек прошли полный курс вакцинации.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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