За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с коронавирусом, выписаны 2314

Как уточнили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1554 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 202 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.В Минздраве отметили, что за минувшие сутки выполнено 24 668 тестов. Всего в стране проведено 4 191 207 тестов.