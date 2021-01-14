Всего с начала пандемии в Беларуси было зарегистрировано 219 663 случая коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Как уточнили в ведомстве, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1554 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Выздоровели 202 446 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
В Минздраве отметили, что за минувшие сутки выполнено 24 668 тестов. Всего в стране проведено 4 191 207 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с коронавирусом, выписаны 2314
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Фото: Александр КУШНЕР