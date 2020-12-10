За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с коронавирусом, выписаны 2135 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 154 392 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 132 085 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси умерли 1238 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 29 548 тестов. За весь период в стране выполнено 3 517 016 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1939 пациентов с COVID-19, выписаны 2135
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ