За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 1505 человек

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 508 514 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 497 066 человек, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 3953 пациента с выявленной инфекцией.За прошлые сутки специалисты провели 25 455 тестов. Всего в стране сделано 8 091 584 теста.Свыше 1 775 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа. Из них более 1 482 000 человек прошли полный курс вакцинации.