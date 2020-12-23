За сутки в нашей стране зарегистрированы 1922 пациента с коронавирусом, выписаны 2272 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 179 196 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 157 079 пациентов, у которых ранее была подтверждена инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1349 пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки специалисты провели 24 333 теста. Всего в Беларуси выполнен 3 827 451 тест.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1922 пациента с коронавирусом, выписаны 2272
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ