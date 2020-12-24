За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1358 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.