За сутки в нашей стране зарегистрированы 1917 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2358 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 181 113 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 159 437 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1358 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 27 514 тестов. Всего в стране проведено 3 854 965 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 2358
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Фото: Александр КУШНЕР