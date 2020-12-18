За сутки в Беларуси зарегистрированы 1917 пациентов с COVID-19, выписаны 1919

В общей сложности с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 169 648 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 147 316 пациентов, у которых ранее была коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси умерли 1308 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 30 059 тестов. Всего в стране выполнено 3 718 238 тестов.