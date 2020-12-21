За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 16 660 тестов. Всего в стране выполнено 3 794 812 тестов.