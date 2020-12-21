За минувшие сутки в стране зарегистрированы 1893 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 1295 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 175 416 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 152 930 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1333 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 16 660 тестов. Всего в стране выполнено 3 794 812 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1893 пациента с COVID-19, выписаны 1295
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