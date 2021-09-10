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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с коронавирусом, выписаны 1529 человек

За минувшие сутки в стране зарегистрированы 1859 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1529 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии COVID-19 в нашей стране зарегистрированы 499 279 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 489 870 пациентов, у которых ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. 

За весь период ее распространения на территории страны скончались 3893 пациента с COVID-19.

За минувшие сутки специалисты выполнили 23 602 теста. Всего в стране сделано 7 988 839 тестов.

Также в Министерстве здравоохранения сообщили, что свыше 1 744 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них более 1 457 000 человек уже прошли полный курс вакцинации. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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