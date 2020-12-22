За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 177 274 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 154 807 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончался 1341 пациент с COVID-19.За минувшие сутки выполнено 8306 тестов. Всего в стране проведено 3 803 118 тестов.