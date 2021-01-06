За сутки в Беларуси зарегистрированы 1855 пациентов с COVID-19, выписаны 1820

Всего с начала пандемии в стране были зарегистрированы 204 958 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 186 394 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории страны умерли 1480 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 17 925 тестов. Всего в стране выполнено 4 068 847 тестов.