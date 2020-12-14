За сутки в нашей стране зарегистрированы 1853 пациента с коронавирусом, выписан 1321 пациент, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 162 148 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 139 785 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 1273 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты сделали 16 103 теста. Всего в Беларуси выполнено 3 625 620 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321 человек
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Фото: Алексей БИБИКОВ