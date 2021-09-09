За сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с COVID-19, выписаны 1607 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали 497 420 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 488 341 пациент, у которых ранее подтвердилась инфекция.За весь период ее распространения на территории страны скончались 3882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За прошлые сутки специалисты провели 21 588 тестов. Всего в стране выполнено 7 965 237 тестов.Свыше 1 732 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них свыше 1 445 000 человек прошли полный курс вакцинации.