Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с COVID-19, выписаны 1607 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с COVID-19, выписаны 1607 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1842 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 1607 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения. 


Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировали 497 420 человек с положительным тестом на коронавирус нового типа. Выздоровели 488 341 пациент, у которых ранее подтвердилась инфекция.

За весь период ее распространения на территории страны скончались 3882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За прошлые сутки специалисты провели 21 588 тестов. Всего в стране выполнено 7 965 237 тестов.

Свыше 1 732 000 белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса нового типа, из них свыше 1 445 000 человек прошли полный курс вакцинации.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей БИБИКОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы