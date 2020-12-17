За сутки в стране зарегистрированы 1834 пациента с коронавирусом нового типа, выписаны 2024 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 167 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 145 397 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны скончались 1299 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты сделали 28 807 тестов. Всего в Беларуси выполнено 3 688 179 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1834 пациента с коронавирусом, выписаны 2024
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ