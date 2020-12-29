За сутки в нашей стране зарегистрированы 1816 пациентов с COVID-19, выписаны 1836 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 190 404 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 169 257 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1404 пациента с COVID-19.
За прошлые сутки специалисты провели 4555 тестов. Всего в стране выполнено 3 937 864 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1816 пациентов с коронавирусом, выписаны 1836 человек
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ