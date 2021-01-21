Всего с начала пандемии в нашей стране были зарегистрированы 232 298 человек с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
В ведомстве отметили, что за весь период распространения инфекции на территории Беларуси выздоровели 216 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли же 1619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 16 594 теста. Всего в стране проведено 4 311 968 тестов.
Опубликовано:
898
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с коронавирусом, выписаны – 2378
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ