За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с коронавирусом, выписаны – 2378

В ведомстве отметили, что за весь период распространения инфекции на территории Беларуси выздоровели 216 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли же 1619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 16 594 теста. Всего в стране проведено 4 311 968 тестов.