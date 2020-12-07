За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 148 953 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 126 084 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 1215 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты провели 18 574 теста. Всего в стране выполнено 3 449 089 тестов.