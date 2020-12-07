За прошедшие сутки в нашей стране зарегистрированы 1796 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны – 1310 пациентов, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 148 953 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Выздоровели 126 084 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 1215 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты провели 18 574 теста. Всего в стране выполнено 3 449 089 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1796 пациентов с COVID-19, выписаны 1310
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ