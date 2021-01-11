За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 пациента с COVID-19, выписаны 1300 человек, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 213 993 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 196 284 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны скончались 1526 пациентов с COVID-19.
За минувшие сутки специалисты выполнили 8207 тестов. Всего в Беларуси проведено 4 139 118 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1792 человека с COVID-19, выписаны 1300 пациентов
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