За сутки в нашей стране зарегистрированы 1778 пациентов с коронавирусом, выписаны 2292 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 230 494 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 214 366 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1610 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки сделано 15 060 тестов. Всего в стране выполнено 4 295 374 теста.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ