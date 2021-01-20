За сутки в Беларуси зарегистрированы 1778 пациентов с COVID-19, выписаны 2292

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 230 494 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 214 366 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1610 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки сделано 15 060 тестов. Всего в стране выполнено 4 295 374 теста.