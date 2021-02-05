За сутки в Беларуси зарегистрированы 1759 пациентов с COVID-19, выписаны 1994

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БЕЛТА

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 255 172 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 243 144 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1764 пациента с выявленным коронавирусом, сообщают в ведомстве.За минувшие сутки выполнено 19 107 тестов. Всего в стране их проведено 4 538 812.