За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2108 человек, сообщают в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 667 893 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 657 109 человек, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.
За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 5210 пациентов с выявленной инфекцией.
За сутки специалисты сделали 29 533 теста. Всего в стране выполнено 10 574 547 тестов.