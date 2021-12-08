За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек

Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 667 893 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 657 109 человек, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 5210 пациентов с выявленной инфекцией.За сутки специалисты сделали 29 533 теста. Всего в стране выполнено 10 574 547 тестов.