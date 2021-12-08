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  2. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 2108 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 2108 человек, сообщают в Telegram-канале Министерства здравоохранения. 


Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси были зарегистрированы 667 893 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 657 109 человек, у которых ранее подтвердился соответствующий диагноз.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси скончались 5210 пациентов с выявленной инфекцией.

За сутки специалисты сделали 29 533 теста. Всего в стране выполнено 10 574 547 тестов.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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