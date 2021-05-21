За сутки в Беларуси зарегистрированы 1756 пациентов с COVID-19, выписаны 1725

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Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 383 302 человека с положительным тестом на коронавирус. Выздоровел 373 391 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2752 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За минувшие сутки выполнено 20 066 тестов. Всего в стране проведено 6 174 150 тестов.Более 407,7 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 277,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.