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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 1723 человека

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1723 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 466 948 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 460 813 пациентов, у которых он подтвердился.

За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 3659 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа.

За прошлые сутки специалисты провели 20 326 тестов. Всего в стране выполнено 7 623 360 тестов.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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