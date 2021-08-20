За сутки в Беларуси зарегистрированы 1738 пациентов с COVID-19, выписаны 1723 человека

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 466 948 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели 460 813 пациентов, у которых он подтвердился.За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси скончались 3659 пациентов с выявленным коронавирусом нового типа.За прошлые сутки специалисты провели 20 326 тестов. Всего в стране выполнено 7 623 360 тестов.