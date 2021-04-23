За сутки в нашей стране зарегистрированы 1735 пациентов с коронавирусом нового типа, выписаны 1733 человека, сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 350 221 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 340 660 пациентов, у которых ранее была подтверждена инфекция.
За весь период ее распространения на территории страны умерли 2473 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
За прошлые сутки специалисты провели 18 225 тестов. Всего в стране выполнено 5 741 652 теста.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения проинформировали о том, что на 23 апреля более 244 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 84,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.
Опубликовано:
1351
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1735 пациентов с COVID-19, выписаны 1733 человека
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: