За сутки в Беларуси зарегистрированы 1735 пациентов с COVID-19, выписаны 1733 человека

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 350 221 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 340 660 пациентов, у которых ранее была подтверждена инфекция.За весь период ее распространения на территории страны умерли 2473 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.За прошлые сутки специалисты провели 18 225 тестов. Всего в стране выполнено 5 741 652 теста.Кроме того, в Министерстве здравоохранения проинформировали о том, что на 23 апреля более 244 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 84,5 тысячи человек прошли полный курс вакцинации.