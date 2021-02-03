За сутки в Беларуси зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013 человек

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 251 705 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 239 191 пациент, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1746 пациентов с выявленной инфекцией.За минувшие сутки специалисты сделали 13 909 тестов. Всего в стране выполнено 4 502 730 тестов.