За сутки в нашей стране зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013 человек, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 251 705 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 239 191 пациент, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
За весь период ее распространения на территории Беларуси скончались 1746 пациентов с выявленной инфекцией.
За минувшие сутки специалисты сделали 13 909 тестов. Всего в стране выполнено 4 502 730 тестов.
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За сутки в Беларуси зарегистрированы 1711 пациентов с COVID-19, выписаны 2013 человек
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